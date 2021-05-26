Новые правила поведения на пляжах: без собак и спортивных игр

Законодательство
Нововведения регулируются приказом МЧС России от 30.09.2020 № 732 «Об утверждении Правил пользования пляжами в Российской Федерации». До этого единых правил пользования пляжами в России не существовало, подчеркнула Оксана Васильева, к.ю.н., доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ.
По словам Павла Кокорева, ведущего юриста «Европейской юридической службы», ранее применялись «Правила охраны жизни людей на внутренних водоемах РСФСР и прибрежных участках моря» (утвержденные приказом Минжилкомхоза РСФСР от 23.12.1988 № 351) и региональные нормативные правовые акты.
По большей части новый документ содержит положения, которые уже ранее присутствовали в региональном законодательстве. С принятием единых правил эти акты не утратили силу — они продолжают действовать в части, не противоречащей федеральным правилам. В Москве сохраняет силу постановление Правительства Москвы от 5 августа 2008 г. № 702-ПП, а в Московской области – постановление Правительства Московской области от 28 сентября 2007 г. № 732/21, рассказал Евгений Фурин, практикующий юрист, автор блога «Юрист объясняет».
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Правила поведения для отдыхающих
Относительной новинкой, по словам Евгения Фурина, можно назвать единую систему флагов и сигналов. Теперь поднятый желтый флаг означает, что в воду не рекомендуется заходить лицам, не имеющим навыков плавания, людям с хроническими заболеваниями и детям. При полном запрете купания вывешивается флаг красного или черного цвета. Ранее же в Москве и Подмосковье желтый флаг означал «купание разрешено», а запрет обозначался черным шаром метрового диаметра.
К тому же раньше не требовалось обязательного наличия укомплектованного сертифицированной техникой поста спасателей. По словам Павла Кокорева, по старым правилам наличие спасателей было необходимо только в случае купания детей.
Как новые, так и старые правила (зафиксированные в документе 1988 года и встречающиеся в региональном законодательстве) содержат запрет на привод с собой на пляж животных. Вместе с тем в приказе МЧС сделано исключение для собак-поводырей, ранее этой оговорки не было.
Как и прежде, запрещается играть в спортивные игры в не отведенных для этих целей местах, а также нырять и в игре захватывать купающихся, подавать ложные сигналы тревоги. Теперь эти запреты выведены на федеральный уровень. Аналогичная ситуация с запретом срывать или притапливать буйки, менять местоположение ограждений, обозначающих границы зоны купания, прыгать в воду с не приспособленных для этих целей сооружений.
Также гражданам нельзя плавать на предметах, не предназначенных для купания (на досках, бревнах, лежаках), заплывать за буйки, использовать оборудование пляжа не по назначению.
«Интересный нюанс: в старых правилах был запрет на купание без трусов и купальных костюмов, а вот новые правила такого запрета не содержат», — отмечает Кокорев.
«В целом новые правила получились довольно спорными — по сути, они не содержат какие-то принципиально новых положений, а представляют собой «сборную солянку» из ранее существовавших региональных норм», — подытоживает Фурин.
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Правила для владельцев пляжей
Отдельно стоит выделить нововведения для владельцев пляжей, которые вступят в силу 1 июля (правила для граждан актуальны уже с 1 января 2021 года). Теперь они должны обеспечить информирование посетителей о возможности купания и безопасного пользования пляжем путем установки сигнальных флагов и знаков безопасности, звукового оповещения.
На стендах должна быть указана информация:
– о режиме работы пляжа;
– о владельце, обслуживающей организации и их реквизитах, телефонах;
– о прогнозе погоды на текущую дату, температуре воды и воздуха;
– о схеме пляжа и зоны купания с указанием опасных мест и глубин, мест расположения спасателей.
Эти меры призваны упорядочить и регламентировать работу пляжей в стране, обеспечить безопасность отдыхающих.
Какие грозят штрафы
По словам Оксаны Васильевой, на данный момент ответственность непосредственно за нарушение приказа МЧС для граждан не предусмотрена. Тем не менее в министерстве уже прорабатывается проект изменений в федеральный КоАП об установлении ответственности за нарушение правил пользования пляжами. Павел Кокорев не сомневается, что она вскоре будет введена. Однако оштрафовать могут уже сейчас — по региональному законодательству.
В Подмосковье нет отдельной нормы, предусматривающей штраф за неправильное пользование пляжами. Однако может быть применена статья 6.1 КоАП Московской области, предусматривающая ответственность за совершение действий, нарушающих чистоту и порядок в местах общественного пользования, массового посещения и отдыха на территории Подмосковья. Штраф для физлиц составляет от 1000 до 5000 рублей.
В столице за нахождение с собакой на пляже оштрафовать могут по статье 5.1 части 3 московского КоАПа за нарушение правил выгула этих животных — заплатить придется от 1000 до 2000 рублей.
Статьей 3.6 КоАПа Москвы установлена ответственность за нарушение установленных правительством Москвы правил охраны жизни людей на воде в городе (за заплыв за буйки, приход на пляж с животными, подбрасывание купающихся и т.п.), которая предусматривает предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 2000 до 2500 рублей.
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