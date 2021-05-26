Новые правила поведения на пляжах: без собак и спортивных игр

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Относительной новинкой, по словам Евгения Фурина, можно назвать единую систему флагов и сигналов. Теперь поднятый желтый флаг означает, что в воду не рекомендуется заходить лицам, не имеющим навыков плавания, людям с хроническими заболеваниями и детям. При полном запрете купания вывешивается флаг красного или черного цвета. Ранее же в Москве и Подмосковье желтый флаг означал «купание разрешено», а запрет обозначался черным шаром метрового диаметра.

К тому же раньше не требовалось обязательного наличия укомплектованного сертифицированной техникой поста спасателей. По словам Павла Кокорева, по старым правилам наличие спасателей было необходимо только в случае купания детей.

Как новые, так и старые правила (зафиксированные в документе 1988 года и встречающиеся в региональном законодательстве) содержат запрет на привод с собой на пляж животных. Вместе с тем в приказе МЧС сделано исключение для собак-поводырей, ранее этой оговорки не было.

Как и прежде, запрещается играть в спортивные игры в не отведенных для этих целей местах, а также нырять и в игре захватывать купающихся, подавать ложные сигналы тревоги. Теперь эти запреты выведены на федеральный уровень. Аналогичная ситуация с запретом срывать или притапливать буйки, менять местоположение ограждений, обозначающих границы зоны купания, прыгать в воду с не приспособленных для этих целей сооружений.

Также гражданам нельзя плавать на предметах, не предназначенных для купания (на досках, бревнах, лежаках), заплывать за буйки, использовать оборудование пляжа не по назначению.

«Интересный нюанс: в старых правилах был запрет на купание без трусов и купальных костюмов, а вот новые правила такого запрета не содержат», — отмечает Кокорев.

«В целом новые правила получились довольно спорными — по сути, они не содержат какие-то принципиально новых положений, а представляют собой «сборную солянку» из ранее существовавших региональных норм», — подытоживает Фурин.

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