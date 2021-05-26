РИАМО - 26 мая. Около 20 тыс. оставшихся обманутых дольщиков Подмосковья получат жилье или компенсации в 2022 и 2023 годах, власти рассчитывают выполнить план досрочно, сообщил первый заместитель министра жилищной политики Московской области Иван Синельников.

В 2021 году планируется решить проблемы около 20 тыс. пострадавших дольщиков, уточнил он.

«До конца 2023 года в Подмосковье планируется решить проблему обманутых дольщиков. Порядка 20 тыс. дольщиков остается на 2022-й и 2023 годы», — сказал Синельников.

Он отметил, что в текущем году будут вынесены все решения наблюдательного совета по денежным компенсациям.

«Судя по темпам, мы считаем, что эту задачу выполним, может даже с опережением», — резюмировал Синельников.

Всего в Московской области уже решили проблемы более 72 тыс. пострадавших дольщиков.

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