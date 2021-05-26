РИАМО - 26 мая. В 2021 году около 1,7 тыс. обманутых дольщиков получат компенсации вместо достройки своих квартир в Подмосковье, сообщил первый заместитель министра жилищной политики Московской области Иван Синельников.

В прошлом году компенсации получили порядка 1 тыс. обманутых дольщиков.

«В этом году у нас есть прогнозный план с фондом (Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства - ред.) - это порядка 117 многоквартирных домов. По 26 многоквартирным домам наблюдательный совет принял решение, это 1,7 тыс. жителей», - сказал Синельников.

По его словам, выплаты компенсаций уже начались, они проводятся достаточно быстро.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что закрыть вопрос с обманутыми дольщиками планируется в регионе к концу 2023 года.

«В этом году у нас есть прогнозный план с фондом (Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства - ред.) - это порядка 117 многоквартирных домов. По 26 многоквартирным домам наблюдательный совет принял решение, это 1,7 тыс. жителей», - сказал Синельников.

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