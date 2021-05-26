РИАМО - 26 мая. Порядка 7 тыс. обманутых дольщиков уже получили ключи от своих квартир в Подмосковье в 2021 году, сообщил первый заместитель министра жилищной политики Московской области Иван Синельников.

Всего в Подмосковье насчитывалось более 107 тыс. обманутых дольщиков. На сегодняшний день права более 72 тыс. граждан восстановлены — они получили ключи от квартир или денежные компенсации.

«План на этот год — восстановить права более 20 тыс. дольщиков. Это больше 200 многоквартирных домов. Уже на сегодняшний день порядка 7 тыс. дольщиков восстановлены в правах, это 58 многоквартирных домов», — сказал Синельников.

Он отметил, что осталось восстановить права порядка 34,5 тыс. пострадавших граждан — около 690 домов.

«Мы планируем, что права 14 тыс. (дольщиков - ред.) будут восстановлены за счет инвесторов, чуть больше 7 тыс. — это те, чьи дома достраиваются, 13,4 тыс. — это фонд РФ (Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства - ред.)», — заключил Синельников.

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