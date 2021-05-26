РИАМО - 26 мая. Атмосферный фронт с запада принесет в Подмосковье и столицу небольшие и умеренные дожди, на выходных ожидается похолодание, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

26 мая в столице прогнозируется переменная облачность, по области возможен кратковременный дождь. Максимальная температура в мегаполисе составит от 23 до 25 градусов, а в Подмосковье – 20-25.

Ночью 27 мая будет облачно с прояснениями, ожидается дождь. Температура в столице составит 13-15 градусов, а в Подмосковье — 11-16. Днем прогнозируется переменная облачность, по Подмосковью местами пройдет кратковременный дождь. Температура в мегаполисе поднимется до 21-23 градусов, а по области — до 19-24.

28 мая ожидается облачная погода с прояснениями. Прогнозируются кратковременный дождь и гроза. Ночью в столице будет 12-14 градусов, а днем – 22-24 градуса, по области температура составит 9-14 и 20-25 градусов соответственно.

Облачная погода с небольшим дождем прогнозируется 29 мая. Ночью в столице ожидается 12-14 градусов, а днем — 19-21, по области температура составит 9-14 и 18-23 градуса соответственно.

30 мая местами ожидается кратковременный дождь. Температура ночью составит 6-11 градусов, а днем — 14-19.

31 мая местами пройдет небольшой дождь. В последний день весны ночью прогнозируется 3-8 градусов, а днем – 13-18.

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