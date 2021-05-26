РИАМО - 25 мая. Перед походом в лес или, наоборот, многолюдное место родителям нужно провести беседу с детьми: обговорить различные ситуации, обозначить маршруты, проверить в телефоне наличие номеров родных и близких. Это снизит вероятность того, что ребенок потеряется, сообщает пресс-служба «Мособлпожспаса».

В прошлом году сотрудники противопожарно-спасательной службы принимали участие в поиске 70 пропавших детей, за пять месяцев текущего года спасателям удалось найти 8 потерявшихся детей.

«Лес – это та природная среда, которая притупляет бдительность родителей, самонадеянно полагающих, что они знают каждую тропинку в своих излюбленных местах, а соответственно порождает невнимательность и слабый контроль за своими детьми. Любой ребенок, которому дозволено отлучиться в лесном массиве, может потеряться», – сказал заместитель начальника управления по организации работы пожарно-спасательных подразделений «Мособлпожспаса» Владимир Галяс.

Он добавил, что ответственность за ребенка лежит на старших. Так, из-за того, что дети не знают правил безопасного поведения и бесконтрольны со стороны тех, кто несет за них ответственность, не исключены печальные последствия.

Галяс отметил, что также ребенок может потеряться в общественных местах, по пути в магазин или вовсе уйти из дома. Подобный случай уже происходил в Егорьевске около года назад. Родители не уследили за ребенком-аутистом. Когда спасители нашли ребенка, было уже поздно.

Как предотвратить несчастные случаи

В учреждениях образования педагоги рассказывают детям про ОБЖ. Также профилактические уроки проводят пожарные и спасатели. Занятия помогают ребенку сформировать навыки, которые помогут ему избежать беды либо верно действовать в непредвиденной ситуации. Максимум информации должны закладывать и родители детей.

Так, по словам Галяса, перед походом в лес или общественное место с детьми необходимо проговорить разные ситуации, назвать маршруты, проверить номера родных и близких в телефоне. Кроме того, с ребенком необходимо говорить о том, что нужно делать в ситуации, если он потеряется, а также запомнить, во что одет и обут несовершеннолетний.

Что делать, если ребенок потерялся

Если ребенок потеряется, нужно обращаться в полицию и единую службу спасения по номеру «112». После органам нужно предоставить максимум данных, в том числе имя, возраст, рост, адрес проживания, особые приметы, место учебы ребенка, а также информацию, как он потерялся, во что одет, с кем был, где, сколько его не было. Также могут пригодиться свежие фото, вещи ребенка, компьютер либо же телефон для детализации звонков.

К поиску привлекаются все структуры, которые входят в подобные мероприятия по реагированию.

С началом сезона поиска потерявшихся в природной среде в противопожарно-спасательной службе Подмосковья создается специальный штаб, и в случае пропажи детей весь состав отправляется на поисковые работы, которые проводятся до того момента, пока ребенок не будет найден или до особого распоряжения об остановке поиска.