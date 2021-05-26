РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 мая. Люберчанин Дмитрий Соколов стал победителем регионального этапа Всероссийских соревнований по спортивному ориентированию «Российский азимут», сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Мероприятие прошло на территории лыжного стадиона им. Анфисы Резцовой в Химках. На старт вышли более 400 спортсменов из 10 регионов России в нескольких возрастных категориях: юноши и девушки 2001 года рождения и моложе, мужчины и женщины от 35 до 55 лет, от 55 лет и старше.

«Команда ориентировщиков из Люберец в составе 38 спортсменов поучаствовала в региональном этапе Всероссийских соревнований «Российский азимут» и чемпионате Московской области по спортивному ориентированию. Они состязались в скоростном прохождении трассы через контрольные точки. Лучшим на региональном этапе соревнований стал 18-летний люберчанин Дмитрий Соколов», - отметил Ружицкий.

Среди юных спортсменов наиболее успешно стартовал люберчанин Иван Петросян, который занял третье место.