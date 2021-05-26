РИАМО - 26 мая. Музей-усадьба «Архангельское» в подмосковном Красногорске является одним из мест притяжения для любителей культурного отдыха, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Сегодня музей-усадьба «Архангельское» - место притяжения. Перемены случились. Здесь проведена большая работа и меценатами, и министерством культуры, нами, Московской областью. Сегодня здесь мы видим очень устойчивый интерес к усадьбе, но стоит задача двигаться, облагораживать, наполнять ее событиями дальше. Уже большое количество людей здесь культурно отдыхают», - сказал Воробьев в ходе заседания попечительского совета музея-усадьбы «Архангельское».

Губернатор отметил, что Московская область активно занимается созданием новых парков, а также их реставрацией.

«Один из них - усадьба «Архангельское», прекрасное место во все времена года», - заключил Воробьев.

В заседании совета также приняли участие председатель попечительского совета музея-усадьбы «Архангельское», замруководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак; министр культуры РФ Ольга Любимова; президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф; заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин; член попечительского совета, директор музея-усадьбы «Архангельское» Вадим Задорожный; президент и совладелец многопрофильного концерна «Группа Альянс» Муса Бажаев; член попечительского совета, гендиректор «Группы ЛСР» Андрей Молчанов.

Дворцово-парковый ансамбль в стиле классицизм в Архангельском полностью сложился в первой трети XIX века. На его территории расположены дворец, итальянские террасы с коллекцией скульптур, французский сад с большими и малыми архитектурными формами, храм-усыпальница «Колоннада» и единственный в мире театр, построенный по проекту выдающегося итальянского художника Пьетро Гонзага.