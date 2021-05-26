РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 мая. Комплектование групп в детских садах городского округа Люберцы завершится 12 июня, сообщила начальник управления образованием администрации муниципалитета Виктория Бунтина во время еженедельного Zoom-приема жителей.

«Во всех вопросах звучала обеспокоенность родителей: будет ли зачислен ребенок в детский сад? Комплектование на новый учебный год продолжается и завершится 12 июня», - пояснила Бунтина.

Она уточнила, что информацию о направлении в детский сад родители могут отследить в личном кабинете на портале госуслуг.