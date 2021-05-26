РИАМО - 26 мая. «Уроки доброты» провели в подмосковных школах в рамках благотворительной акции «Белый цветок», на тематических занятиях детей учат милосердию и состраданию к людям с инвалидностью и неизлечимыми заболеваниями.

Так, к акции присоединилась школа №48 из поселка Малаховка городского округа Люберцы. Здесь «Уроки доброты» прошли в апреле и мае во всех классах начальной школы.

«Дети просмотрели мультфильм «Цветик-семицветик», проанализировали действия и мечты главной героини, выяснили, что такое доброта и из чего она состоит. Познакомились с историей акции «Белый цветок». А также на уроках технологии выполнили самостоятельно аппликации и собрали белые цветы-оригами», - отмечается в Instagram-аккаунте школы.

В Куровской СОШ №2 Орехово-Зуевского округа также состоялся праздник милосердия и доброты.

«На классном часу под названием «Урок доброты» ребята посмотрели видео о жизни особенных детей в хосписе «Дом с маяком», обсудили важность милосердия и сострадания в современном мире и создали свои белые цветы», - отмечается в Instagram образовательного учреждения.

В Дмитровской СОШ №1 имени В. И. Кузнецова в рамках акции «Белый цветок» состоялась благотворительная ярмарка в поддержку детских хосписов. В рамках акции также провели «Уроки доброты».

В гимназии святителя Василия Великого в Одинцовском округе акция «Белый цветок» прошла в шестой раз. В рамках мероприятия состоялись тематические мастер-классы и ярмарка добрых дел, на которой посетителям предлагали сладости и напитки. На акции было собрано около 1,3 млн рублей, которые направят на лечение больных онкологического и ортопедического профиля.

«Уроки доброты» - один из этапов всероссийской благотворительной акции «Белый цветок», направленной на повышение уровня знаний об инклюзии в обществе и обеспечение достойной жизни для детей и молодых взрослых с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями. Акция «Белый цветок» проходила в России с 1911 года, в 2003 году благотворительный фонд «Детский хоспис» возродил эту традицию.

Проект «Белый цветок» также включает специальные акции совместно с компаниями и блогерами и празднование годовщины создания детских хосписов в Домодедове и Санкт-Петербурге.