РИАМО - 26 мая. Специалисты НИИМТ им. Измерова завершили научно-исследовательскую работу о безопасности мобильной связи всех стандартов, включая 5G, сообщает пресс-служба департамента информационных технологий Москвы.

Ученые определили, что уровни электромагнитного поля, которые создают базовые станции мобильной связи всех стандартов, в том числе и пятого поколения, безопасны для здоровья человека.

В течение полутора лет специалисты днем и ночью проводили уличные измерения уровней электромагнитных полей в шести микрорайонах столицы, где представлены стандарты связи 2G-4G, а также в пилотных зонах 5G. Лабораторные измерения велись в полном соответствии с российскими и международными стандартами и методиками.

Ученые определяли безопасный уровень электромагнитного поля при перспективном использовании базовых станций стандарта 5G, в том числе в миллиметровых частотах, таких как 28 ГГц и 37 ГГц. Кроме того, сотрудники также проанализировали международную практику применения санитарных норм, стандартов безопасности и рекомендаций.

«Как и многие прогрессивные города, Москва стремится развивать современную инфраструктуру связи. При этом приоритетом для нас остается благополучие жителей столицы – в преддверии коммерческого внедрения сетей пятого поколения мы хотели получить научно обоснованные данные и быть уверенными, что 5G безопасен», – сказал замглавы департамента информационных технологий столицы Александр Горбатько.

Он добавил, что в феврале 2019 года департамент инициировал проведение фундаментальной исследовательской работы, которая дала окончательный ответ на вопрос о безопасности сетей 5G.

«Что касается действующей в России санитарной нормы в 10 мкВт/кв см, которая является одной из самых жестких в Европе: замеры и лабораторные исследования показали, что даже при ее увеличении уровень ЭМП по-прежнему останется на безопасном для человека уровне», – подчеркнул доктор биологических наук, заведующий лабораторией электромагнитных полей НИИМТ им. Измерова Сергей Перов.

Результаты исследования направлены в Минздрав РФ и Роспотребнадзор для принятия окончательных решений.

5G – пятое поколение мобильной связи, действующее на основе стандартов телекоммуникаций, следующих за существующими стандартами 4G. Сейчас сети пятого поколения уже развернуты в Южной Корее, Китае, США и ряде стран Европы.

На развитие 5G в РФ планируют потратить около 1 трлн рублей>>