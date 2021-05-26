РИАМО - 26 мая. Доля пассажиров, перевезенных компанией «Аэроэкспресс» в аэропорты, за первые четыре месяца 2021 года составила 13% и превысила доковидный показатель в аналогичный период 2019 года, сообщает пресс-служба компании.

«В условиях ограниченного авиасообщения нам необходимо активно наращивать долю, чтобы ускорить восстановление пассажиропотока до значений 2019 года. Благодаря предпринимаемым мерам мы видим положительную динамику, однако объем перевозок «Аэроэкспресса» еще не достиг уровня 2019 года в связи с тем, что авиасообщение не возобновлено в полной мере», - сказала генеральный директор «Аэроэкспресса» Алина Бисембаева.

Обновленная тарифная система, ориентированная на запросы пассажиров, способствует наращиванию доли рынка. В прошлом году снизили стоимость проезда до 399 рублей и упростили тарифную линейку, оставив три базовых тарифа: «Стандарт», «Туда-Обратно» и «Бизнес».

С начала 2021 года компания запускает акционные предложения, актуальные для конкретного сезона или направления. Например, из аэропортов Шереметьево и Внуково можно выехать дешевле в определенное время, а стоимость для одного пассажира при поездке в аэропорт и обратно большой семьей начинается от 200 рублей.

Фирма развивает цифровые каналы продаж. Для покупки билета в приложении больше нет необходимости вводить паспортные данные. Компания ранее инициировала соответственные изменения в законодательстве.

«Аэроэкспресс» запустил собственные автобусы между станцией метро «Ховрино» и аэропортом Шереметьево. Они едут по платной трассе, минуя пробки, поэтому дорога в аэропорт занимает около 20 минут. Автобусы привлекли значительный пассажиропоток.

В этом году в первые четыре месяца поток пассажиров составил 2,7 млн человек, что на 35% меньше 2019 года.

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