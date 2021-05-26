РИАМО - 26 мая. Доля пассажиров, перевезенных компанией «Аэроэкспресс» в аэропорты, за первые четыре месяца 2021 года составила 13% и превысила доковидный показатель в аналогичный период 2019 года, сообщает пресс-служба компании.
Обновленная тарифная система, ориентированная на запросы пассажиров, способствует наращиванию доли рынка. В прошлом году снизили стоимость проезда до 399 рублей и упростили тарифную линейку, оставив три базовых тарифа: «Стандарт», «Туда-Обратно» и «Бизнес».
С начала 2021 года компания запускает акционные предложения, актуальные для конкретного сезона или направления. Например, из аэропортов Шереметьево и Внуково можно выехать дешевле в определенное время, а стоимость для одного пассажира при поездке в аэропорт и обратно большой семьей начинается от 200 рублей.
Фирма развивает цифровые каналы продаж. Для покупки билета в приложении больше нет необходимости вводить паспортные данные. Компания ранее инициировала соответственные изменения в законодательстве.
«Аэроэкспресс» запустил собственные автобусы между станцией метро «Ховрино» и аэропортом Шереметьево. Они едут по платной трассе, минуя пробки, поэтому дорога в аэропорт занимает около 20 минут. Автобусы привлекли значительный пассажиропоток.
В этом году в первые четыре месяца поток пассажиров составил 2,7 млн человек, что на 35% меньше 2019 года.
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