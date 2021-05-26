РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 мая. Управление Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям выявило в Подольске потенциально опасную рыбную продукцию, в икре горбуши и нерки есть кишечная палочка, компании грозит крупный штраф, сообщило ведомство.

Управление провело проверку соблюдения требований ветеринарного законодательства РФ в отношении ООО «Пеккони» в Подольске. В ходе проверки сделали отбор проб пищевой продукции. Образцы направили для проведения лабораторных исследований на показатели качества и безопасности в подведомственный Россельхознадзору Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры (ФГБУ «НЦБРП»).

Согласно заключению, в исследуемых образцах продукции икры лососевой (горбуши) и икры нерки в ястыках мороженой обнаружили бактерии группы кишечной палочки (колиформные бактерии). Данный факт является нарушением требований технического регламента ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции».

Кроме того, на предприятии хранили 360 кг мороженой ястычной икры кеты тихоокеанской без ветеринарных сопроводительных документов. Данная продукция признана небезопасной, изъята из оборота и помещена на ответственное хранение до принятия собственником решения об ее утилизации или уничтожении.

В мае управление Россельхознадзора в отношении ООО «Пеккони» возбудило дело об административном правонарушении по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ (нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов), которая влечет наложение административного штрафа на юридических лиц от 100 до 300 тыс. рублей.