РИАМО - 26 мая. В столице вылечили еще 2520 человек с коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в городе выздоровели после коронавируса 1 049 246 человек, сообщает оперштаб Москвы.

За сутки в мегаполисе зафиксировали 2416 случаев Covid-19. Количество госпитализированных пациентов составило 965 человек.

Скончались за сутки 62 человека с коронавирусом. С начала пандемии умерли 19 826 человек с Covid-19.

В настоящее время в мегаполисе зафиксировано 1 164 017 случаев коронавируса.

В городе продолжается масштабная вакцинация населения против Covid-19. Сделать прививку можно в 100 городских поликлиниках, а также в мобильных пунктах на территории ТЦ и офисов госуслуг «Мои документы».

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн‑трансляции РИАМО>>