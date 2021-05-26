РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 мая. В Подольске в ФСК «Заречье» в лесу возле стадиона «Труд» 5 и 6 июня пройдет этап Кубка «Неоткрытые Края» по трейлраннингу, в программе - ночной забег и паста-пати, принять участие могут все желающие, сообщил комитет по физической культуре и спорту администрации округа.

Стартуют спортсмены со стадиона и будут состязаться в беге по пересеченной местности. Организаторы заранее сделают разметку трассы и подготовят питание бегунам.

Приглашают всех желающих на спортивный праздник на стадионе. Также можно поболеть и поддержать местных спортсменов, поучаствовать самим и с детьми. Предусмотрены дистанции для детей длиной 0,5 и 2 км, для взрослых - 5, 10, 20 и 50 км. Бонусом станет ночной забег на 5 км.

5 июня в 18:00 состоится открытие центра соревнований, с 18:00 до 19:00 пройдет паста-пати, в 21:00 - старт ночного забега «XS-НОЧЬ», в 22:00 - закрытие центра соревнований. 6 июня в 9:00 откроется центр соревнований, с 10:00 участники начнут проходить свои дистанции, в 14:30 - награждение, в 17:00 - закрытие дистанций и центра соревнований.

Организаторы используют электронный хронометраж с одноразовыми чипами, результаты выводят сразу в онлайн и на табло. Тот, кто пересечет финишную черту и уложится в контрольное время, получит заслуженную медаль. Каждый участник получит новый фирменный сувенир высокого качества с интересным дизайном.

Трейлраннинг - это бег по природному рельефу в свободном темпе, включающий в себя элементы кросса и горного бега. Это приятное времяпрепровождение с друзьями или наедине с собой.

«Неоткрытые Края» - не просто серия стартов по трейлраннингу, это борьба за кубок по итогам года на трех дистанциях.