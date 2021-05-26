РИАМО - 26 мая. Порядка 2 тыс. обращений в ветеринарные клиники Подмосковья по поводу укусов клещами домашних животных зафиксировали в регионе с начала 2021 года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«В Подмосковье наблюдается ранняя активность клещей из-за теплой погоды. На сегодняшний день уже зафиксировано более 1,9 тыс. обращений в Государственные ветеринарные клиники Московской области по поводу нападения этих опасных насекомых на питомцев», — сказал глава Минсельхозпрода региона Сергей Воскресенский.

Он добавил, что за весь прошлый год было выявлено порядка 3,9 тыс. таких обращений.

В особой зоне риска находятся собаки, так как клещи являются переносчиками пироплазмоза. Данному заболеванию подвержены животные всех пород и возрастов.

Министр также напомнил, что в период активности клещей следует проводить регулярную обработку животных от экто- и эндопаразитов.

«Стоит также помнить, что ни один препарат не дает абсолютной гарантии защиты, поэтому рекомендуется сочетать несколько видов обработок: спреи, капли, таблетки и ошейники», — отметил Воскресенский.

Если питомца укусил клещ, то нужно обратиться в ближайшую ветеринарную лечебницу или в Единый контактный центр по телефону: +7(495)668-01-25.

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