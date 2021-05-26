РИАМО - 26 мая. В Москве за минувшие сутки подтвердилось 2416 новых случаев заражения коронавирусом, всего в городе с начала пандемии выявили 1 164 017 случаев заболевания, сообщает оперштаб столицы.

В России за сутки выявили 8373 новых случая инфицирования Covid-19. Умерли 406 пациентов, полностью выздоровели 9135 человек.

Всего в РФ с начала пандемии зарегистрировано 5 026 168 случаев коронавируса в 85 регионах. Скончались 119 600 человек, выздоровели после курса лечения 4 642 090 человек.

В Москве проходит кампания по вакцинации от Covid-19. Все жители могут сделать бесплатную прививку в поликлиниках и выездных пунктах. В общественных местах и транспорте мегаполиса следует соблюдать масочно-перчаточный режим.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что без инновационных сервисов и платформ Москва могла не справиться с вызовами пандемии коронавирусной инфекции.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>