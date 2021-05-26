РИАМО - 26 мая. Жители столицы более 1 млн раз воспользовались сервисом на портале mos.ru для проверки графика отключения горячей воды в текущем сезоне, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Сервис становится доступен на сайте mos.ru за несколько недель до отключения горячего водоснабжения. За три года им воспользовались более 8,5 млн человек.

«Информационный сервис, позволяющий максимально быстро узнать, на какие даты запланировано отключение горячей воды по конкретному адресу, прост и удобен», - сказали в пресс-службе департамента информационных технологий города Москвы.

Чтобы узнать, когда в конкретном доме отключат горячую воду, достаточно ввести в поисковую строку адрес. После появятся даты и время отключения.

Кроме того, соответствующие уведомления можно включить в мобильных приложениях «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва».

Горячую воду отключают ежегодно после завершения отопительного сезона. Срок отключения не превышает 10 дней. В этот период проводятся гидравлические испытания на тепловых сетях. Профилактические работы планируют завершить до 1 сентября.

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