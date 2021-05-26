РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 мая. Жители городского округа Люберцы смогут выполнить нормы ГТО 29 мая в микрорайоне Зенино, сообщает комитет по физической культуре и спорту администрации муниципалитета.

Всех желающих приглашают присоединиться к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне!». Место проведения: улица Вертолетная, дом №10, начало в 11:00.

Присутствующим предстоит выполнение следующих нормативов: бег на 30 м, челночный бег 3 на 10, поднимание туловища из положения лежа на спине, отжимание, наклон вперед из положения лежа на гимнастической скамье, подтягивание из виса на высокой перекладине, рывок гири 16 кг.

Регистрация будет осуществляться за час до начала мероприятия, при себе надо иметь медсправку, медицинскую маску и спортивную форму. Спортивное мероприятие будет проходить строго с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм в целях недопущения распространения Covid-19.

Телефон для справок: 8(495)567-43-74, электронная почта: gtolubertsy@yandex.ru.

В Люберцах регулярно проводится ВФСК ГТО. В 2020 году 1,9 тыс. люберчан смогли выполнить нормативы комплекса.