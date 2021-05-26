РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 мая. Врачи Московского областного онкологического диспансера (МООД) в Балашихе стали правообладателями нового изобретения – способа лечения перитонеального канцероматоза – тяжелого осложнения рака яичников, это одна из самых современных и инновационных методик, позволяющая донести лекарство точно в метастазы на брюшине, сообщается на сайте медучреждения.

Суть методики – в применении внутрибрюшной аэрозольной химиотерапии (PIPAC) прямо во время хирургической операции. Онкологи гинекологического отделения №5 единовременно проводят циторедуктивную операцию – полное удаление максимального количества злокачественной опухоли – и внутрибрюшную аэрозольную химиотерапию под давлением. Такого сочетания в онкогинекологии еще никто в мире не делал.

Свидетельство Федеральной службы по интеллектуальной собственности России получили автор методики – кандидат медицинских наук, заведующий онкологическим (гинекологическим) отделением №5 МООД Алексей Дзасохов и соавторы: доктор медицинских наук, главный врач медучреждения Владимир Асташов и доктор медицинских наук, заместитель генерального директора ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России Андрей Костин.

Наличие этого документа говорит о том, что не просто авторский коллектив врачей, МООД, но и в целом наша страна обладают мировым приоритетом в лечении перитонеального канцероматоза.

Также Дзасохов подготовил два протокола клинических исследований по внутрибрюшной химиотерапии: при первичном раке яичников и при перитонеальном рецидиве заболевания. Эти документы утверждены на этическом совете Московского научного исследовательского онкологического института им. П.А. Герцена. Практически это первая методика для проведения подобных операций в других медицинских учреждениях.

Московский областной онкологический диспансер – лидер в лечении онкологических заболеваний в Подмосковье. Клиника оснащена новейшим диагностическим, хирургическим и лабораторным оборудованием.