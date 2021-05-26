РИАМО - 26 мая. Столичная прокуратура проводит проверку по факту причинения телесных повреждений 9-летнему мальчику, сообщает пресс-служба ведомства.

Накануне в одну из городских больниц поступил мальчик 2012 года рождения с ушибом брюшной полости. По словам ребенка, травму ему нанес 31-летний сожитель матери в квартире в Переведеновском переулке. В момент инцидента матери дома не было. В медучреждение ребенка привел отец, который также обратился в полицию.

В ходе проверки прокуратура установит обстоятельства произошедшего и даст оценку действиям матери и уполномоченных органов по выявлению семейного неблагополучия.

По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Материалы процессуальной проверки передадут в СКР.

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