РИАМО - 26 мая. В 10 округах столицы выставили на электронные торги 27 нежилых помещений для различного использования, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Будущие собственники смогут открыть в них офисы, магазины и любые другие коммерческие учреждения, которые можно разместить в жилых домах согласно действующему законодательству», — сказал заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он добавил, что город уже реализовал 51 помещение общей площадью 9,7 тыс. кв. м. по итогам первого квартала 2021 года.

Глава департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков добавил, что больше всего объектов представлено на юго-западе столицы.

«Пять помещений продается на юге, по три — на севере, северо-востоке и на юго-востоке Москвы, по два — на западе и востоке, и по одному объекту выставлено на северо-западе, в центре и в Зеленограде», — пояснил Щербаков.