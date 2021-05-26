РИАМО - 26 мая. В столице временно ограничат движение на Бородинском мосту и улице Зорге из-за дорожных и инженерных работ, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Движение по Бородинскому мосту временно ограничат из-за дорожных работ. С 29 мая по 27 июля будет занята полоса в сторону центра, с 28 июля по 25 августа перекроют движение по полосе в сторону области.

Движение транспорта по улице Зорге будет ограничено с 27 мая по 30 июля.

Это связано с проведением инженерных работ. При этом число полос сохранится за счет парковочного пространства.

Движение ограничат на улицах на юге и западе Москвы>>