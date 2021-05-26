РИАМО - 26 мая. Сотрудники проекта «Московское долголетие» пройдут комплексное обучение, в рамках которого узнают об особенностях работы с людьми старшего поколения, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Команда проекта «Московское долголетие» — это более 1,4 тыс. сотрудников, для которых клиентоориентированный подход к работе практически жизненная необходимость. Они ежедневно лично общаются с участниками проекта, помогают подбирать занятия, а также вносят вклад в решение многих городских задач», — сказал замглавы департамента труда и социальной защиты населения города Владимир Филиппов.

Он добавил, что в работе со старшим поколением очень важен психологический аспект. Профессионализм куратора действительно может изменить жизнь подопечного.

«Пожилому человеку нужно дать возможность найти себя, развивать свои таланты, обрести хобби и мотивацию», — отметил Филиппов.

Кроме онлайн-занятий, кураторы поучаствуют в практических кейсах и очных встречах.

С 2018 года к проекту «Московское долголетие» присоединились более 380 тыс. горожан старшего поколения.