РИАМО - 26 мая. В этом году на ВДНХ планируют открыть около 15 новых музеев, выставочных залов, аттракционов и точек общепита, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, в 2014 году территорию выставки достижений народного хозяйства удалось спасти от жилой и торговой застройки, а также сноса большей части объектов. На тот момент Градостроительно-земельная комиссия уже практически окончательно приняла это решение.

«Когда я первый раз приехал в главный зал павильона «Космос», там в два ряда стоят тетушки в телогрейках с рассадой, а вдалеке на фоне круглый портрет Гагарина. Стекла с уникального купола обвалились, труха кругом, холодно, темно», — рассказал Собянин на видео, размещенном в своем личном блоге.

Состояние павильонов ВДНХ в 2014 году было плачевным, включая повсеместную торговлю китайским ширпотребом. Некоторые работы тогда провели оперативно, но столкнулись с огромным объемом реставрации в будущем.

Собянин объяснил, что многие павильоны на ВДНХ возводились как временные и не должны были стать памятниками культуры.

Сейчас реставраторам осталось закончить около десяти павильонов. Также на ВДНХ строятся новые объекты: инновационный детский парк, новый экспоцентр, 140-метровое колесо обозрения станет самым большим в Европе.

По словам мэра, эти работы должны закончить в течение 3-4 лет. На финальном этапе проведут полное благоустройство территории.

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