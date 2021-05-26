РИАМО - 26 мая. На территории Подмосковья открыли 30 круглосуточных пунктов вакцинации от коронавируса, сделать прививку в них можно без предварительной записи, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Мы понимаем, что график работы у людей разный. Кому-то удобно прийти в поликлиники или торговый центр и сделать прививку там, но есть также жители, кто не может найти время на вакцинацию в течение дня. Поэтому мы открыли в Подмосковье 30 пунктов вакцинации, где прививку можно сделать в любое время суток и без предварительной записи», — сказала глава областного Минздрава Светлана Стригункова.

Список круглосуточных пунктов вакцинации и их адреса опубликованы на сайте covid.mz.mosreg.ru Перед вакцинацией от коронавируса пациента осматривает врач. Чтобы сделать прививку, при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

Вакцинация от Covid-19 проводится бесплатно и на добровольной основе. Прививочная кампания охватила уже 26% жителей Московской области.

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