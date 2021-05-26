РИАМО - 26 мая. На территории Подмосковья открыли 30 круглосуточных пунктов вакцинации от коронавируса, сделать прививку в них можно без предварительной записи, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Список круглосуточных пунктов вакцинации и их адреса опубликованы на сайте covid.mz.mosreg.ru Перед вакцинацией от коронавируса пациента осматривает врач. Чтобы сделать прививку, при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.
Вакцинация от Covid-19 проводится бесплатно и на добровольной основе. Прививочная кампания охватила уже 26% жителей Московской области.
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