РИАМО - 26 мая. В Москве одобрили первые заявки на компенсацию расходов по рекламе, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Предприниматели могут получить до 700 тыс. рублей и компенсировать не более 50% затрат на рекламу «Яндекс.Директ» и Google.

«Первым четырем московским предпринимателям компенсировали затраты на продвижение товаров или услуг на рекламных интернет-площадках на сумму 1,9 млн рублей», — сказал глава департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин.

Он добавил, что всего на последней комиссии одобрили 62 заявки на субсидии и гранты на сумму более 84 млн рублей.

Кроме того, компенсацию одобрили московским экспортерам — они получат 16 грантов на общую сумму 41,3 млн рублей. Также компаниям будут компенсированы расходы на участие в выставках.

В рамках первой заявочной кампании 2021 года комиссии одобрили 148 заявок на общую сумму 198,9 млн рублей.

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