РИАМО - 26 мая. Строительная готовность основных монолитных конструкций станции «Кунцевская» западного участка Большой кольцевой линии московского метро составляет 80%, сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«К настоящему моменту на стройплощадке станции «Кунцевская» БКЛ продолжаются монолитные работы – основные конструкции станции готовы на 80%», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что строящаяся станция соединяет западный и юго-западный участки Большого кольца подземки. Здесь будет сформирован крупный транспортно-пересадочный узел, который объединит Большую кольцевую, Филевскую и Арбатско-Покровскую линии метро, а также МЦД и наземный городской транспорт.

По словам гендиректора АО «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, «Кунцевская» – станция мелкого заложения, которая строится вдоль Рублевского шоссе между Молдавской улицей и линией МЦД-1.

«Кунцевская» состоит из двух береговых платформ и двух вестибюлей – наземного и подземного. В отделке станции используют природные материалы: полы выложат полированным гранитом светло-серого цвета, ступени, край платформы и полы пешеходного перехода облицуют термообработанным гранитом, а стены и колонны – керамогранитом», – добавил Кравцов.

Большая кольцевая линия московского метро станет самой протяженной в мире. Ее длина составит 70 км, на кольце разместится 31 станция. Данная линия позволит объединить периферийные районы столицы.

Открытие станций второго этапа западного участка Большого кольца метро позволит улучшить транспортное обслуживание прилегающих районов и разгрузить улично-дорожную сеть запада и северо-запада Москвы.

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