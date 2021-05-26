РИАМО - 26 мая. Спортивный комплекс с центром художественной гимнастики, автоспорта и ледовой ареной ввели в эксплуатацию в районе Покровское-Стрешнево на северо-западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«Новый спорткомплекс построен за счет средств инвестора в районе Покровское-Стрешнево, на улице Летной, дом 73 – на территории бывшего Тушинского аэродрома. Мосгосстройнадзором выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Здание площадью 32,6 тыс. кв. м состоит из трех блоков: пятиэтажного центра художественной гимнастики, пятиэтажной ледовой арены и трехэтажного блока центра автомобильного спорта, включающего помещения Федерации фехтования России. Гимнастический центр и ледовая арена соединены переходом на уровне 3-4 этажей.

Как отметил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко, в центре художественной гимнастики организованы два зала с раздвижными трибунами, универсальный и хореографические залы, выставка спортивных достижений, бассейны для взрослых и детей, а также помещения для тренеров и судей.

«Ледовая арена включает две площадки 60х30 м и 56х26 м с трибунами на 280 и 140 мест соответственно, пункт проката, помещения для заточки коньков, медкабинет, залы специальной физической подготовки», – добавил Войстратенко.

В центре автоспорта обустроены методические кабинеты Российской автомобильной федерации, залы фехтования на три и девять дорожек, мастерская по ремонту экипировки, конференц-зал, тренажерный зал, медицинский пункт и буфет.

Прилегающая к спорткомплексу территория озеленена и благоустроена, здесь создали подземную парковку на 90 машино-мест, а также 57 парковочных мест на открытой стоянке, в том числе для автобусов.

«На строительстве спорткомплекса на Летной улице Мосгосстройнадзором проведено 10 инспекционных проверок. Специалисты Центра экспертиз (ЦЭИИС) по заданию комитета провели комплекс лабораторно-инструментальных исследований по качеству выполненных работ и примененных стройматериалов. Все нарушения застройщик устранял в установленные в предписаниях сроки», – заключил Войстратенко.​