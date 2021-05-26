РИАМО - 26 мая. В среду в столице стартует прием заявок от столичных бизнесменов на участие в акселераторе креативных индустрий, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

В этом году в рамках акселератора будут действовать шесть треков: «Исполнительское искусство» (Performing Arts), «Мода и дизайн» (Fashion & Design), «Рекламные технологии» (AdTech), «Издательское дело/новые медиа» (Publishing/New Media), «Архитектура» (Architecture), «Искусство и музыка» (Art & Music).

«Акселераторы – относительно новое направление поддержки бизнеса, которое правительство Москвы развивает с 2019 года. В этом году мы приглашаем к участию в одном из таких проектов предпринимателей, работающих в креативных сферах», – отметила заммэра Москвы – глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, главная программа будет идти 10 недель. Она рассчитана на 90 команд. Для участников предусмотрено три программы: обучающая, акселерационная и постакселерационная.

Для того, чтобы принять участие в акселераторе, нужно зарегистрироваться по ссылке.

Обучающая программа пройдет в онлайн-формате. В ней смогут участвовать юридические лица, индивидуальные предприниматели и самозанятые, зарегистрированные в мегаполисе. Регистрация на основную программу продлится до 8 июня.

«Каждая команда получит квалифицированного наставника и эксперта из отрасли, которые будут еженедельно консультировать участников по проекту. Предпринимателям окажут информационную и менторскую поддержку, а также системную помощь в запуске продаж», – сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

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