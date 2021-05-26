РИАМО - 26 мая. Женщина за рулем BMW X6 столкнулась с мотоциклом Honda VF 50CD в поселении Десеновское в новой Москве, в результате ДТП погибли водитель и пассажир мотоцикла, сообщили РИАМО в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Авария случилась на ул. Армейская в районе д. 1. Женщина двигалась в сторону ул. Яковлевская и не уступила дорогу при повороте налево, из-за чего произошло столкновение с мотоциклом.

Мужчины — водитель и пассажир — скончались на месте от полученных травм. Тела направлены на экспертизу.

В настоящий момент полиция проводит проверка по факту аварии.