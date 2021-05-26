РИАМО - 26 мая. Художник Покрас Лампас совместно с волонтерами поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» специально к Международному дню пропавших детей создали на Большой Якиманке мурал с именами детей, которых пока не нашли.

За десять лет существования «Лиза Алерт» поступило более 22 тыс. заявок на поиск детей, имена из последних 400 активных заявок художник написал на на боковом фасаде дома.

«Я специально выбрал под этот проект рукописную, «скриптовую» технику письма — не отсылающую к каллиграфутуризму и письменности будущего, но говорящую со зрителем на понятном ему языке, форме и стилистике. Эти имена будто написаны мелом на большой доске, и могут быть легко стерты из списка пропавших. Но, к сожалению, не все», — сообщил художник в своем Instagram.

За 2021 год поисковый отряд принял уже 3232 заявки на поиск детей в России. Живыми найдено 2812 детей, многих еще предстоит найти.

Международный день пропавших детей отмечается ежегодно 25 мая. Россия присоединилась к этой традиции в 2012 году.

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