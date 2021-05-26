РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 мая. Комплекс для обнаружения опасных химикатов и взрывчатых веществ разработали на Красногорском заводе имени Зверева, сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Красногорский завод имени Зверева (КМЗ) холдинга «Швабе» в партнерстве с компанией «Тробио» осуществляют разработку и производство современного комплекса для обнаружения взрывчатых веществ и опасных химикатов «Сегмент Гамма». Опытный образец устройства уже был представлен на стенде холдинга в рамках международного салона «Комплексная безопасность», прошедшего в период с 12 по 16 мая в Подмосковье.

Комплекс «Сегмент Гамма» осуществляет непрерывный мониторинг воздуха в помещении на предмет взрывчатых веществ, опасных химических и биологических агентов. Максимальный радиус действия комплекса составляет 30 метров, а время срабатывания устройства на угрозу не превышает пяти секунд.

«Эффективность обнаружения взрывчатых веществ, опасных химических и биологических агентов составляет не менее 99,8%. Это оптимальный инструмент для обеспечения безопасности в местах массового скопления людей», – сказал исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.

По его словам, комплекс может применяться на железнодорожных вокзалах, в аэропортах и метро, на других объектах социальной инфраструктуры – в торговых центрах, кинотеатрах, концертных и выставочных залах и т. д.

Ранее Ростех представил устройства для выявления в воздухе токсинов, бактерий и вирусов, включая Covid-19, – «Детектор-БИО» и «Эфир-БИО». Устройства создавались в партнерстве с НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и ИТЭБ РАН (город Пущино) в рамках федеральной программы «Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации».

По словам министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, наукоемкий промышленный комплекс Подмосковья является важнейшим элементом в обеспечении безопасности России. Предприятия региона непрерывно совершенствуют действующие и разрабатывают новые системы, способные выявлять и нейтрализовать актуальные угрозы самого разного характера.

«Предприятия этого сектора, в частности, подтвердили эффективность своей работы в рамках противодействия распространению коронавирусной инфекции, оперативно выпустив целый ряд устройств и систем, использующийся именно для выявления и борьбы с новой угрозой», - подчеркнула Зиновьева.