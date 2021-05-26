РИАМО - 26 мая. Полицейские задержали 25-летнего ранее судимого водителя на трассе М-2 «Крым» в городском округе Подольск, при себе он имел партию наркотика ЛСД, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Подозрение полицейских вызвал автомобиль, который двигался с включенной аварийной сигнализацией и имел видимые повреждения кузова. Когда машину остановили, то водитель начал сильно нервничать и признался в наличии у него при себе запрещенных веществ.

«При личном досмотре полицейскими обнаружена латексная перчатка, в которой находились два зип-пакета с веществом, спрессованным в форме пятиконечной звезды, в количестве более 200 штук», – сказала начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

По результатам химического исследование установлено, что изъятое является наркотическим средством – ЛСД. Задержанный пояснил, что наркотик купил через тайник-закладку

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, его заключили под стражу.