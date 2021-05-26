РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 мая. Объявлен аукцион на проектирование и строительство центра по профилактике и борьбе с ВИЧ и инфекционными заболеваниями. Медцентр будет рассчитан на 360 посещений в смену и расположится в Котельниках, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Опубликована закупка на проектирование и строительство центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями на 360 посещений в смену в городском округе Котельники», - сказала председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении электронного аукциона на выполнение работ по проектированию, строительству объекта капитального строительства, поставке оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта.

Медцентр будет предназначен для амбулаторного приема взрослых и детей. Строительство объекта осуществляется в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется за счет средств бюджета Московской области и бюджета городского округа Котельники.

Завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию планируется в 2022 году.