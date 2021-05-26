РИАМО - 26 мая. Жители столицы стали в десять раз чаще пользоваться чат-ботом по приему жалоб на здоровье, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Цифровой помощник заработал в феврале 2021 года. В основе его работы лежит искусственный интеллект: задействованы алгоритмы, обученные на данных обезличенных электронных медкарт.

Чат-бот собирает жалобы на самочувствие человека перед приемом врача. Информация, которая поступает в чат-бот, фиксируется в ЕМИАС. Пользователь в свободной форме отправляет жалобы на здоровье, после чего заполняет ответы на вопросы, задаваемые ботом.

«По итогам прошлого месяца москвичи пользовались чат-ботом в 10 раз чаще, чем месяцем ранее. Этот показатель для нас важен, поскольку инструмент помогает врачу существенно сократить время, затрачиваемое на сбор анамнеза во время приема», — сказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, таким образом, врач может больше внимания уделить осмотру пациента и назначению исследований.

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