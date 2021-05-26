РИАМО - 26 мая. Штаб дорожных координаторов ЦОДД планируют расширить в Москве. Теперь за размещение дорожных знаков, разметки и пешеходных переходов в каждом районе столицы будет отвечать отдельный куратор. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Первый эксперимент по расширению штаба сотрудников проходит в Северо-Западном административном округе Москвы, там наняли четырех новых сотрудников, каждый из которых курирует по два района.

«Если эксперимент докажет свою эффективность, в остальных районах столицы координаторы тоже появятся. Новые кураторы уже приняли участие в первой онлайн-встрече с жителями и подготовили шесть предложений. Все они будут реализованы», — сказал заммэра столицы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

Раньше в Москве было только 12 дорожных координаторов: по одному в каждом округе и двое — в ЦАО. После расширения штата предложения граждан будут быстрее рассматривать и реализовывать.

Прислать письмо координатору можно на рабочую электронную почту (koordinator-codd@transport.mos.ru). В теме письма горожан просят указывать округ и район столицы.

Ранее столичное управление ГИБДД призвало автолюбителей снижать скорость перед пешеходными переходами в городе, так как на скорости 30 км/ч у пешеходов есть шанс выжить, а при 80 км/ч — нет.

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