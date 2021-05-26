РИАМО - 26 мая. В Московском зоопарке вылупился птенец редкого венценосного журавля, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Несмотря на высокую популяцию данного вида птиц, их численность снижается. Эти журавли занесены в Международную Красную книгу.

«Первое потомство у венценосных журавлей часто не выживает. Наши обитатели были еще неопытны, поэтому орнитологи опасались, что они не смогут позаботиться о птенце. Мы решили не рисковать здоровьем малыша и переселили его в отдельный вольер в павильоне «Дом птиц», — сказала гендиректор столичного зоопарка Светлана Акулова.

Она добавила, что птенец уже подрос — он здоров и крайне любознателен.

Понаблюдать за развитием птенца можно будет через социальные сети Московского зоопарка.

Венценосные журавли является очень древним видом птиц: наиболее ранние останки его представителей относятся к эпохе эоцена.

В дикой природе венценосный журавль обитает в Западной и Восточной Африке. Птица живет на открытых пространствах — как заболоченных, так и более засушливых, при этом предпочитает болота или берега водоемов.

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