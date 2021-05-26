РИАМО - 26 мая. В России разрабатывается проект эталонных тарифов на теплоснабжение, который Федеральная антимонопольная служба может опубликовать в июне. Реализация пилотных проектов планируется на 1 июля 2022 года. Об этом в среду пишет газета «Известия».
Заместитель главы ФАС России Виталий Королев рассказал, что эталоны на сбыт тепловой энергии будут формироваться по среднему уровню расходов ресурсоснабжающих организаций (РСО) на рынке и количеству точек поставок теплоэнергии потребителям.
Сейчас тарифы теплоснабжающих организаций ежегодно устанавливают органы регулирования в субъектах России. Если проект примут, то компании не смогут повышать оплату за тепло из-за чрезмерных расходов РСО на ремонтные работы, топливо, транспорт и модернизацию производства.
Президент России Владимир Путин поручил внедрить эталоны на услуги ЖКУ в 2018 году. Этот метод сразу применили для расчета надбавок гарантирующих поставщиков (ГП) и выровняли разброс между ними почти вдвое.
По его словам, в 2020 году эталоны также применяли в тарифах в сфере ЖКХ для организаций, владеющих небольшими участками водопроводов и канализаций. До 30% снизились затраты на транспортировку воды и сточных вод.
Некоторые эксперты опасаются, что на фоне этих изменений вырастут затраты компаний и тарифы.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил стандартизировать доли расходов россиян на ЖКХ до 1 июля.
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