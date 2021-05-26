РИАМО - 26 мая. В России разрабатывается проект эталонных тарифов на теплоснабжение, который Федеральная антимонопольная служба может опубликовать в июне. Реализация пилотных проектов планируется на 1 июля 2022 года. Об этом в среду пишет газета «Известия».

Заместитель главы ФАС России Виталий Королев рассказал, что эталоны на сбыт тепловой энергии будут формироваться по среднему уровню расходов ресурсоснабжающих организаций (РСО) на рынке и количеству точек поставок теплоэнергии потребителям.

Сейчас тарифы теплоснабжающих организаций ежегодно устанавливают органы регулирования в субъектах России. Если проект примут, то компании не смогут повышать оплату за тепло из-за чрезмерных расходов РСО на ремонтные работы, топливо, транспорт и модернизацию производства.

Президент России Владимир Путин поручил внедрить эталоны на услуги ЖКУ в 2018 году. Этот метод сразу применили для расчета надбавок гарантирующих поставщиков (ГП) и выровняли разброс между ними почти вдвое.

«Принимая во внимание высокую важность исполнения поручения президента по переходу на эталоны, служба активно автоматизирует процесс тарифного регулирования. Это должно ускорить внедрение эталонов при регулировании сферы ЖКХ, в том числе в теплоснабжении. Они позволяют исключить субъективизм со стороны регионов при установлении тарифов и сделать ценообразование более прозрачным», — отметил Королев.

По его словам, в 2020 году эталоны также применяли в тарифах в сфере ЖКХ для организаций, владеющих небольшими участками водопроводов и канализаций. До 30% снизились затраты на транспортировку воды и сточных вод.

Некоторые эксперты опасаются, что на фоне этих изменений вырастут затраты компаний и тарифы.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил стандартизировать доли расходов россиян на ЖКХ до 1 июля.

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