РИАМО - 26 мая. Онлайн-гипермаркет «Утконос» планирует создать сеть вендинговых аппаратов, где будет продаваться готовая еда, пишет в среду газета «Ведомости».

По словам директора по развитию «Утконоса» Михаила Часовникова, на первом этапе установят восемь таких автоматов. Оборудование будет поставлять компания Briskly.

Аппараты планируют разместить в бизнес-центрах, а также на территории столичных жилых комплексов.

Топ-менеджер отметил, что если данный эксперимент будет успешным, то компания готова увеличить сеть вендинговых аппаратов до 100 точек и более.

По словам экспертов, в России формат продаж товаров и продуктов у ритейлеров через вендинговые аппараты на текущий момент развит слабо. Сейчас такие аппараты есть у сети «Вкусвилл» и «Азбука вкуса».