РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 мая. Пожарно-спасательные подразделения Подмосковья и столицы провели масштабные учения на станции метро «Мякинино» в подмосковном Красногорске, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Тренировочное пожарно-тактическое учение по тушению пожара на станции «Мякинино» Арбатско–Покровской линии Московского метрополитена состоялось в ночь на среду, 26 мая. До этого подобную тренировку здесь проводили в 2011 году.

«Станция метро «Мякинино» располагается на территории Московской области, поэтому подразделения гарнизонов Подмосковья и Москвы работали совместно. Предварительные итоги мы подведем на месте, а детальный разбор проведем в Главном управлении МЧС России по Московской области. Мы доведем до всех должностных лиц взаимодействующих структур те вопросы, которые необходимо доработать», — сказал заместитель начальника управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС РФ по Московской области Дмитрий Киселев.

Он отметил, что главная задача учений — в спокойном режиме отработать все действия, которые в реальных боевых ситуациях требуется делать правильно и быстро.

По словам начальника Красногорского пожарно-спасательного гарнизона Романа Мирошниченко, по легенде тренировки в час пик — между 8 и 9 утра — загорелся четвертый вагон в движущемся составе. Машинист в соответствии с инструкцией догнал состав до станции, остановил и предпринял меры к эвакуации и спасению людей.

Пожару в метро присваивается повышенный — четвертый — ранг опасности. Высылаются силы и средства не только Красногорского гарнизона, но и примыкающих — Москвы и подмосковных Химок, Истры и Одинцова.

Всего в учении приняли участие 15 подразделений пожарных расчетов и аварийно-спасательных автомобилей, более 50 человек. От Красногорска в учениях было задействовано более 30 человек и 7 единиц техники. Также в тренировке приняли участие сотрудники ГИБДД, УМВД России по горокругу Красногорск и скорой помощи.

Мирошниченко добавил, что важно было отработать взаимодействие разных структур и подразделений, организацию развертывания сил и средств.

«Мы выявили некоторые моменты, над которыми нужно работать», — отметил Мирошниченко.

Он также добавил, что в Красногорске появляется много сложных объектов — с подземным залеганием, большой площади или этажности.