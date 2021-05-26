РИАМО - 26 мая. Утром в среду пробки на дорогах столицы составляют 3 балла, транспортная ситуация может заметно осложниться вечером — 8 баллов из 10 возможных, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Сейчас заторы есть на Ярославском шоссе, шоссе Энтузиастов и Волгоградском проспекте. В ближайшие часы пробки могут вырасти до 5-6 баллов.

Свободно движутся в данный момент Звенигородское шоссе, Кутузовский проспект и Волоколамское шоссе. Также относительно свободно на МКАД и ТТК.

На городских дорогах проводятся ремонтные работы, они могут негативно влиять на дорожную обстановку.