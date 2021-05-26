РИАМО - 26 мая. Утром в среду пробки на дорогах столицы составляют 3 балла, транспортная ситуация может заметно осложниться вечером — 8 баллов из 10 возможных, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
Сейчас заторы есть на Ярославском шоссе, шоссе Энтузиастов и Волгоградском проспекте. В ближайшие часы пробки могут вырасти до 5-6 баллов.
Свободно движутся в данный момент Звенигородское шоссе, Кутузовский проспект и Волоколамское шоссе. Также относительно свободно на МКАД и ТТК.
На городских дорогах проводятся ремонтные работы, они могут негативно влиять на дорожную обстановку.
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