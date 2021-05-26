РИАМО - 26 мая. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручит первую премию губернатора Московской области «Медиана» лучшим журналистам и блогерам в среду, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

Церемония стартует в 13:00. Награждение пройдет по итогам творческого конкурса, на который поступило около 500 материалов. Качество работ оценил экспертный совет во главе с председателем Союза журналистов России Владимиром Соловьевым.

Губернатор лично определил 15 победителей, каждый из которых получит денежный приз. Также будет отмечена лучшая муниципальная пресс-служба региона.

Прямая трансляция церемонии награждения пройдет в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора, а также в аккаунтах «ВКонтакте» и Facebook.