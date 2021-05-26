РИАМО - 26 мая. Подмосковные пожарные ликвидировали последствия пожара в ангаре в деревне Тарасово в Павловском Посаде, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Спасатели прибыли на место пожара в 14:51 25 мая. В 16:20 горение локализовали на площади 800 кв. м. В 17:21 открытое горение ликвидировали. В 21:45 пожарные ликвидировали последствия возгорания.

Пострадавших в результате произошедшего нет. В тушении участвовали 16 единиц техники и 53 человека, в том числе от МЧС — 5 единиц техники, 25 человек.

Всего за минувшие сутки в Подмосковье произошло 57 техногенных пожаров.