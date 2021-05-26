РИАМО - 26 мая. В среду отмечает день рождения Адиль Халилович Касумов - талантливый реформатор строительной отрасли в Подмосковье, который прошел путь от рядового инженера до начальника крупнейшего стройкомплекса, объединившего все строительные организации Московской области.

Адиль Касумов родился 26 мая 1937 года в городе Кировобаде Азербайджанской ССР. В 1960 году окончил Московское высшее техническое училище имени Н. Э. Баумана по специальности «инженер-механик». Более 50 лет проработал в системе строительного комплекса Московской области, в том числе свыше 30 лет - на руководящих должностях.

Касумов одним из первых применил метод комплектно-блочного строительства инженерных сооружений и организовал производство более 600 мобильных зданий по современным зарубежным технологиям. В рекордные сроки он построил современную котельную для базы Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Московской области.

Трудовую деятельность Касумов начал инженером-технологом Мытищинского экспериментального автомеханического завода треста «Мособлстройтранс» Главмособлстроя в 1960 году. С 1961 по 1975 год был заместителем директора, затем – директором Мытищинского экспериментального автомеханического завода треста «Мособлстройтранс» Главмособлстроя.

С 1975 по 1976 год Адиль Касумов занимал пост управляющего трестом «Мособлстрой-механизация» №1 Главмособлстроя. С 1976 по 1983 год – начальника управления механизации Главмособлстроя, затем - управляющего трестом «Мособлстройтранс» Главмособлстроя. С 1983 по 1989 год был заместителем начальника Главмособлстроя.

С 1989 по 1993 год Адиль Касумов работал в должности заместителя председателя Мособлстрой-комитета – начальника арендно-кооперативного объединения «Мособлинжстрой».

Сейчас Адиль Касумов руководит ООО «Мособлинжстрой» и является председателем совета директоров СРО «Союзинжстрой».

Адиль Касумов награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом Почета, орденом Дружбы народов, медалями, высшими наградами Московской области. Дважды лауреат премии Совета министров СССР. Заслуженный строитель РСФСР.

Постановлением губернатора Подмосковья от 24 мая 2007 года Адилю Касумову присвоено звание «Почетный гражданин Московской области».