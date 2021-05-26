РИАМО – 26 мая. Специалисты Роспотребнадзора контролируют подготовку к летнему сезону 11 зон отдыха с купанием и 45 зон отдыха без организованного купания, сообщили РИАМО в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Москве.

Так, готовятся зоны отдыха с купанием: «Серебряный бор-2», «Серебряный бор-3», Большой городской пруд, Школьное озеро, Черное озеро, «Тропарево», пляж «Левобережный», озеро Белое, Путяевский пруд №1, «Мещерское» и Большой садовый пруд.

Пляжный комплекс «Бич Клаб» находится на реконструкции.

Специалисты оценивают состояние зон отдыха на соответствие санитарным правилам. Перед началом летнего сезона и в дальнейшем еженедельно проводятся лабораторные исследования воды водоемов и песка с пляжных участков, детских и спортивных площадок, проводятся энтомологические обследования зон отдыха и водоемов, осуществляется контроль проведения обработок против клещей и комаров.

Москвичам напомнили, что при посещении пляжей нужно соблюдать меры безопасности против коронавируса: соблюдать социальную дистанцию, использовать антисептики, избегать скоплений людей и так далее.

В канун летних отпусков, чтобы был обеспечен безопасный отдых, управление Роспотребнадзора по Москве рекомендует сделать прививку от коронавируса.

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