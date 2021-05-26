РИАМО - 26 мая. В среду в Москве и Московской области температура воздуха составит до плюс 25 градусов, к концу дня возможны небольшие дожди, сообщается на сайте «Метеоновости».

Предстоящим днем регион будет находиться на периферии антициклона. Максимальная температура в Москве будет колебаться от плюс 22 до 24 градусов, а в Подмосковье — от плюс 20 до 25 градусов.

При переменной облачности вечером местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Южный ветер разовьет скорость от 5 до 10 м/с.

Атмосферное давление в середине дня составит 752 мм ртутного столба, а относительная влажность воздуха составит около 40%.

Узнайте, где сделать запоминающиеся фотографии в весенних цветах>>