РИАМО - 26 мая. Москвичи могут высказаться о допустимом лимите скорости электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности в парках, первые «медленные зоны» уже появились в «Сокольниках», «Филях» и Измайловском парке, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

На сайте Московской городской думы запустили опрос о необходимости введения законодательных ограничений для передвижения на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности.

«Кстати, инициатива Мосгордумы по регулированию движения в столице средств индивидуальной мобильности уже нашла реальную поддержку. Пилотно ограничен скоростной режим электротранспорта до 15 км/ч на территориях нескольких парков – «медленные зоны» появились в «Сокольниках», парке «Фили», Измайловском парке», - написал Шапошников в Facebook.

Необходимость законодательного регулирования движения на средствах индивидуальной мобильности объясняется тем, что их становится все больше, также растет количество связанных с ними несчастных случаев.

Средства индивидуальной мобильности – это электросамокаты, гироскутеры, сегвеи, моноколеса, а также роликовые коньки, скейтборды и другие аналогичные устройства для передвижения.

Ранее Шапошников сообщил, что Мосгордума может подготовить законопроект, регулирующий движение на самокатах и скейтбордах, до конца текущего года.

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