РИАМО - 25 мая. V фестиваль народов России и стран Евразии «Русский мир» в Сергиевом Посаде в этом году приурочат ко Дню России и посвятят 800-летию со дня рождения князя Александра Невского, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Фестиваль пройдет 12-13 июня 2021 года.

Мероприятие каждый год собирает тысячи участников и зрителей из различных уголков мира у стен Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и на своих площадках объединяет национальные виды спорта, народное искусство, ремесла, разнообразные этно-культурные традиции различных народов – все то лучшее, что создано в России и чем может по праву гордиться страна.

12 июня с 10:00 в стенах Свято-Троицкой Сергиевой лавры пройдет деловая часть фестиваля «Собор Русских земель», включающая в себя богослужение, дискуссионный клуб, экскурсии и другие официальные мероприятия.

13 июня с 10:00 до 20:00 на Благовещенском поле Свято-Троицкой Сергиевой лавры пройдет спортивно-культурная часть фестиваля.

Гости мероприятия смогут узнать о традиционных видах спорта, быте и культуре народов России, принять участие в мастер-классах по традиционным ремеслам, а также увидеть реконструкцию сражений эпохи Александра Невского.

Программа фестиваля, а также регистрация участников на портале русский.сайт и живуспортом.рф. Участие бесплатное.