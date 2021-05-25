РИАМО - 25 мая. В рамках XII Международного форума «Экология» министерство ЖКХ Московской области представило предложения, как улучшить законодательство по обращению с отходами. Так, стоит разрешить утверждать региональным операторам инвестиционные программы на покупку контейнеров. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

На форуме выступил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Дмитрий Чинихин. Основными темами доклада были вопросы регулирования отрасли по обращению с твердыми коммунальными отходами и новые форматы сбора и утилизации ТКО - «отходы в доходы».

Сейчас существует проблема невозможности возмещения в тарифе расходов на приобретение контейнера. Необходимые затраты на это – 2 млрд рублей. Сейчас дефицит средств на контейнеры составляет 0,6 млрд рублей ежегодно. По действующему законодательству, на данный расход возможно учесть 1% от необходимой валовой выручки, в фактической сумме – это 0,2 млрд рублей.

В Московской области фактические расходы по территориальной схеме на установку контейнеров по системе «Два бака» составили в 2019 году 1,5 млрд руб., в 2020 году - 0,9 млрд руб., а планируемые расходы на 2021-2023 гг. - 0,8 млрд руб. ежегодно.

Предлагаемое решение данного вопроса - отмена ограничения в 1% (изменения в ППРФ №484 от 30.05.2016) и учет затрат по фактической потребности.

Также предлагается разрешить утверждать регоператорам инвестиционные программы (изменение ПП РФ №484) на приобретение контейнеров с учетом доступности источников. Важно, что данные изменения не повлекут превышения индекса роста платы граждан. Кроме этого, было высказано предложение осуществлять производство твердого топлива (из «хвостов») в рамках деятельности по обработке отходов с помощью энергоцентров. Учитывая текущий объем отходов, объем такого RDF-топлива может составить 2 млн тонн.

Еще на форуме были представлены достижения Московской области за 2,5 года реализации реформы по обращению с отходами в рамках президентского проекта «Экология».

Закрыты все 39 полигонов ТКО с общей мощность 3,57 млн тонн, 10 из которых уже регулированы. Введены в работу 10 современных КПО. Создана и эффективно функционирует система общественного контроля, выявления и ликвидации несанкционированных свалок: региональное отделение Общероссийского народного фронта в Московской области, Московская областная организация «Всероссийское общество охраны природы» и ассоциации общественного контроля в сфере ТКО.